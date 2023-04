Foragido é recapturado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 17:12 horas

Prisão aconteceu após denúncia; ele resistiu e precisou ser imobilizado

Barra do Piraí – Um jovem de 26 anos, condenado por tráfico de drogas e foragido do sistema penitenciário, foi recapturado e preso na manhã desta sexta-feira (14), durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar, no bairro Matadouro, em Barra do Piraí. Ao ser localizado após denúncia, ele resistiu à prisão e precisou ser imobilizado pelos agentes.

Segundo as investigações, ele é o principal suspeito de tentar matar um homem em junho do ano passado no bairro Roseira, também em Barra do Piraí. O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, explicou que na ocasião a vítima fugiu e escapou, no entanto, seu cachorro acabou sendo morto a tiros pelo jovem. Ele também é investigado por homicídios na cidade.

Furtado ainda afirmou que o preso é apontado como “gerente” de uma facção criminosa que atua em diversos bairros da cidade. De acordo com o delegado, a função dele seria distribuir as drogas nas localidades, recolher os valores faturados e matar membros de grupos rivais.

– O tráfico de drogas é o grande responsável pelos assassinatos no Sul Fluminense e esta prisão mostra o compromisso das Polícias Civil e Militar em pacificar a nossa região nessa guerra contra as drogas e a favor da vida – ressaltou.

Além das passagens por tráfico e associação para o tráfico, o jovem também responde pelos crimes de disparo de arma de fogo e maus-tratos contra animais com resultado morte.

Ele será encaminhado para o Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, onde continuará a cumprir o restante da pena de 15 anos.