Foragido por tráfico é detido em Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem de 21 anos foi preso, na tarde deste sábado (23), por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar na RJ-143, no distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Durante patrulhamento no distrito, os agentes, que já possuíam dados sobre o suspeito, realizaram a abordagem e confirmaram que havia um mandado de prisão pendente contra o jovem.

O celular do foragido foi apreendido e ele foi encaminhado à 90ª DP, onde o mandado de prisão foi cumprido. Segundo apurado pela reportagem, o jovem possui duas passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma passagem por homicídio.