Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 12:09 horas

Balanço do feriado prolongado teve mais de 30 comércios fiscalizados

Volta Redonda – A força-tarefa da prefeitura, formada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, fez um balanço das ações durante o feriado prolongado de Corpus Christi entre quinta-feira (3) e domingo (6). Os agentes, que contaram com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, durante o cumprimento das normas em vigor para combate e prevenção do novo coronavírus, coibiram eventos clandestinos, dispersaram aglomeração em espaço público e autuaram estabelecimentos que estavam descumprindo a legislação. De acordo com a SMF, foram fiscalizados mais de 30 estabelecimentos.

No último domingo, os agentes percorreram os bairros Siderópolis, São Luís, Retiro, Roma e Colina, fiscalizando 14 estabelecimentos. Foi emitida uma notificação para licenciamento de ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras no Roma.

No sábado, foram fiscalizados 22 comércios durante a fiscalização nos bairros Retiro, Vila Santa Cecília, Sessenta, Minerlândia, São Cristóvão, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Aterrado, São João e Colina. Os agentes lavraram duas notificações: uma para regularização do Alvará (Retiro); uma para encerramento da atividade em prazo imediato para um Food truck que era de outro município (Vila Santa Cecília); além de um auto de Infração pela falta de alvará de licença (Santa Cruz).

Colina

A força-tarefa teve como foco neste período de feriado prolongado, a atuação na Praça da Colina, com o objetivo de coibir principalmente os eventos clandestinos conhecidos como “isoporzinhos” e os irregulares de motos. Na sexta-feira, dia 4, uma ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar dispersou centenas de pessoas que estavam promovendo aglomeração no local, após o fechamento dos bares.