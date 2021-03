Força-tarefa continuará fiscalização na próxima semana em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 19:48 horas

Ação acontece entre esta sexta-feira (26) e o dia 4 de abril

Barra Mansa – A partir desta sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa, dia 4 de abril, as coordenações de Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária e Procon, juntamente com o secretário de Ordem Pública, William Pereira estarão atuando para o cumprimento das medidas determinadas pelo Governo do Estado, como também os decretos municipais nos próximos dias.

O feriado de 10 dias acontece para conter o avanço da pandemia no estado do Rio de Janeiro. Durante este período, as equipes atuarão dia e noite, fiscalizando o comércio, bares e restaurantes, igrejas, academias e áreas públicas e de lazer.

William Pereira explicou como ocorrerá a ação. “Nós alinhamos com todos os coordenadores envolvidos para que seja cumprido o decreto municipal no período desses dez dias, bem como está sendo cobrado o decreto do Estado, que trata sobre aspectos mais rigorosos. Vamos atuar para evitar aglomerações”, disse o secretário.

Já o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, destacou a importância do apoio da população nas ações dos próximos dias. “Vamos ter um efetivo atuando para garantir a integridade física dos fiscais que estarão em apoio, fazendo valer o decreto. Caso alguém veja alguma pessoa desrespeitando o decreto ou acúmulo de pessoas, pode ligar para nós que automaticamente a Guarda Municipal e a Polícia Militar irão até o local”, detalhou Paulo Sérgio.

De acordo com a coordenadora da Gerência de Fiscalização de Posturas, Dayanne Bonifácio, as ações serão mais rigorosas neste período. “A nossa posição aqui vai ser respeitar exclusivamente o que determina o decreto, que agora vai trazer algumas normas um pouco mais rígidas. Vamos atuar para que ele seja respeitado. O nosso objetivo vai ser interditar e multar os estabelecimentos que não estiverem de acordo. Faremos tudo o que for preciso para que a curva de infecção da Covid-19 em nossa cidade diminua”, concluiu.

Quem presenciar o descumprimento dos decretos ou acúmulos de pessoas, pode informar através dos números (24) 3028-9369 e 3028-9339.