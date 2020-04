Força tarefa da prefeitura atua na orientação de filas em bancos em Valença

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 08:39 horas

Valença – A prefeitura criou uma força-tarefa, com apoio de diversas secretárias, para atuar na orientação da população em filas e atendimentos prestados por bancos e casas lotéricas, durante pandemia de coronavírus. A medida conta ainda com a participação de empresários. As equipes distribuem máscaras para as pessoas nas filas.

Já na agência da Caixa Econômica Federal, a força tarefa instalou um túnel de higienização e está sendo disponibilizado álcool gel, para higienização das mãos.

Em comunicado a população, o prefeito Fernandinho Graça, pediu a população que permanece em casa e saía apenas em casos de necessidade.