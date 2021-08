Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 11:41 horas

Valença – Depois das melhorias no abastecimento de água para os moradores do Morro São Sebastião, no distrito de Santa Isabel, a comunidade de São Bento, também foi favorecido com a manutenção na rede de captação e distribuição de água para a localidade.

Todo serviço foi realizado através de uma força-tarefa, com apoio do Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, do Subprefeito de Santa Isabel, Lauro Roberto, do deputado estadual, André Corrêa, do deputado federal Luiz Antônio, a participação da CEDAE, do Fabrício, do César, do Perea e do Walter.