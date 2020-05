Força tarefa inibe invasão em área verde no Santo Agostinho

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 14:21 horas

Ação foi realizada pela Guarda Municipal, Defesa civil e secretarias municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura

Volta Redonda –

Equipes que compõem o Grupo de Ocupação Irregular, da Prefeitura de Volta Redonda, formada pela Guarda Municipal, Defesa civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e Infraestrutura (SMI), realizaram na tarde dessa sexta-feira, dia 29, uma ação conjunta para inibir a invasão uma área verde que fica na Rua Vista Alegre (Morro da Caviana), no bairro Santo Agostinho.

Durante a ação, a equipe identificou duas moradias que foram imediatamente interditadas pela Defesa Civil por estarem muito próximas à crista do talude, sem elementos estruturais e em grande parte construída de madeiras, colocando em risco a vida dos moradores que, agora, passarão a ser assistidos pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Em outro ponto foram detectadas cercas de arames, delimitando a área de uma possível invasão, que foram retiradas pela equipe da SMI, auxiliando a Guarda Municipal, órgão responsável para inibir ocupação das áreas públicas e verdes no município. Já a SMMA avaliou possíveis crimes ambientais por degradação do meio ambiente.

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, destaca que esse trabalho tem como objetivo evitar que áreas do município sejam invadidas de forma desordenada. “Essas invasões causam destruição do meio ambiente e, através dessas ações, podemos impedir que áreas de riscos sejam consolidadas, colocando famílias em risco de desastres em períodos de chuva”, explica o coordenador.

Desde a semana passada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente começou a fazer plantio no local. A idéia é reflorestar essa área para evitar deslizamento de terra. Com a retirada das cercas e barracos, a área será novamente reflorestada para evitar a construção de casas nesse local, o que coloca em risco a vida das pessoas que estão tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.