Forças de segurança de VR serão capacitadas para combater homofobia - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 09:12 horas

Objetivo é reconhecer a LGTBFobia e fazer o acolhimento dentro dos protocolos existentes

Volta Redonda – Agentes das forças de segurança que atuam em Volta Redonda serão capacitadas para identificar, atender e formalizar protocolos para o reconhecimento de crimes de homofobia, promovendo o acolhimento e a formação da rede de proteção. O assunto foi discutido nessa quinta-feira (2), na sede do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Voldac, com o coordenador do Centro de Cidadania LGBT do Médio Paraíba do Programa Rio Sem LGBTIFobia, Natã Teixeira Amorim.

A capacitação, que deve ser realizada em abril, será ministrada pela equipe técnica do Centro de Cidadania LGBT Médio Paraíba e Núcleo Acadêmico da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A meta é promover uma formação continuada dos agentes de segurança pública para esse acolhimento.

“O curso faz parte da atuação do Programa Rio Sem LGBTIfobia e será um avanço gigantesco em relação ao combate à discriminação e a qualquer tipo de intolerância para toda nossa região, iniciando por Volta Redonda”, frisou Natã Amorim.

“Queremos garantir o direito de todos e a capacitação servirá para que possamos agir melhor em casos de discriminação e de crimes homofóbicos”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Estiveram presentes também no encontro o comandante do 28º BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério e o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula.