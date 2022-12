Forças de segurança discutem sobre ‘rolezinho’ em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 11:03 horas

Ajustes operacionais foram pauta de reunião de planejamento estratégico

Volta Redonda – Representantes das forças de segurança que atuam em Volta Redonda se reuniram nessa quarta-feira (28) no 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Voldac, para planejar ajustes operacionais necessários, com prioridade para o chamado ‘rolezinho’. Esses eventos têm sido praticados por motociclistas neste fim de ano em bairros da cidade e incomodado moradores pelo barulho, e gerando insegurança no trânsito. Os encontros costumam ser marcados por redes sociais.

“Os ajustes operacionais são necessários para redefinirmos as prioridades. O combate ao ‘rolezinho’ é a principal meta agora, para que possamos evitar esse tipo de comportamento que causou transtornos para muita gente neste fim de ano”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A Polícia Civil já tem os nomes das principais lideranças dessa prática delituosa, tendo sido notificados e intimados a comparecer à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para prestar esclarecimentos.

“Estamos trabalhando com dados de inteligência e operacional, além da análise das ligações recebidas na noite do dia 24 e madrugada do dia 25, com o mapeamento de horários e locais, para fazer o trabalho preventivo”, esclareceu Luiz Henrique.

O secretário ainda fez um apelo para as pessoas: “denunciem imediatamente na primeira percepção de aglomeração desse delito, para que o planejamento que foi criado seja colocado em prática e tenha êxito no controle. Esses ‘rolezinhos’ são uma ameaça à integridade física de populares e até dos condutores, por causa de manobras perigosas, e precisam ser contidos”.

Estiveram na reunião, além do secretário Luiz Henrique, o coordenador da Operação Segurança Presente, major Silvério; o subcomandante do 28º BPM, major Cardoso; o Chefe de Seção de Operações, major Faleiro, e o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula.