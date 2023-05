Forças de segurança flagram motos irregulares em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 11:26 horas

Um condutor não tinha habilitação e o outro andava com a placa do veículo na mochila

Volta Redonda – Dois motociclistas foram flagrados circulando com irregularidades, durante esta semana no bairro Retiro. Os veículos foram recolhidos ao Depósito Público Municipal.

No domingo (30), agentes da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizavam fiscalização na Rua Santa Rita, quando abordaram uma moto Honda Biz vermelha, que não tinha os equipamentos obrigatórios de segurança; o último licenciamento foi feito há 11 anos (2012); e estava sendo conduzida por um menor de idade.

Já na segunda-feira (1º), os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Antônio de Almeida, quando tiveram a atenção voltada para uma moto sem placa. Ao ser abordado, o condutor informou que a placa da moto estava na mochila. Ele foi conduzido à 93ª DP.

“Os agentes envolvidos nesses dois casos estão de parabéns, pois agiram com eficiência e rapidez, evitando possíveis acidentes, uma vez que as irregularidades desses veículos são graves e ofereciam perigo a outras pessoas e a eles próprios. As ações de fiscalização continuam por toda a cidade e a meta é retirar das ruas todos os veículos que tragam perigo à população”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.