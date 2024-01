Forças de Segurança realizam operação contra o tráfico na Califórnia

Barra do Piraí – A Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e da Guarda Municipal de Barra do Piraí, deflagrou na manhã desta sexta-feira (12) uma operação no distrito da Califórnia da Barra, em Barra do Piraí. O objetivo é prender criminosos, apreender drogas e armas, e desarticular ações de organizações criminosas ligadas ao tráfico.

Os agentes estabeleceram também pontos de fiscalização de trânsito na entrada principal do distrito da Califórnia, na BR-393, e na ponte do bairro Dom Bosco.

Policiais já realizaram a abordagem de quase 50 veículos e 37 pessoas durante a ação no local.