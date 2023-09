Forças de segurança vão atuar integradas na Rua de Compras da Amaral Peixoto, em Volta Redonda

Volta Redonda – Neste domingo (3), a Rua de Compras será realizada no centro comercial da Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, das 9h às 16h. A Secretara Municipal de Ordem Público (Semop), a Guarda Municipal (GMVR), o 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e a Operação Segurança Presente vão trabalhar de forma integrada para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Algumas vias estarão interditadas, entre elas parte da Rua São João, no trecho compreendido entre a Rua Gustavo Lira e a Av. Getúlio Vargas. As ruas serão fechadas à 0h do domingo e liberadas ao trânsito a partir das 20h do mesmo dia. Além dos pontos de ônibus já existentes, a Avenida Getúlio Vargas vai contar com mais três pontos extras, para atender toda a população.

“A presença das forças de segurança na Rua de Compras garante a tranquilidade para as famílias, durante todo o evento, além de manter a fluidez no trânsito”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), tendo como objetivo estimular o comércio e promover o crescimento econômico da cidade.