Formatura marca a entrega das boinas aos atiradores do Tiro de Guerra, em BM

Barra Mansa – O Tiro de Guerra de Barra Mansa (TG 01-016) realizou uma formatura para entregar boinas para a turma de 2025 nesta quarta-feira (16). Os 40 novos atiradores receberam o adereço junto a seus familiares. Representando o prefeito Luiz Furlani, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, compareceu ao evento, acompanhada do subsecretário Lucas Alves.

A cerimônia foi feita em alusão ao Dia do Exército Brasileiro, que será comemorado no próximo sábado, dia 19 de abril, quando a instituição das Forças Armadas completará 377 anos. Marcaram presença o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Barra Mansa, 1º Sargento Wagner Bernardo do Carmo;o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; representando o deputado estadual Munir Neto, o assessor Ricardo Lisboa; o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos; o coordenador do Compod, César dos Santos Thomé; além dos vereadores Eduardo Pimentel, Klévis Farmacêutico e Jefferson Mamede, veteranos do Tiro de Guerra e parentes dos atiradores.

Na oportunidade, o Chefe de Instrução do TG 01-016, Wagner Bernardo do Carmo, destacou a relevância do trabalho feito pelo Exército e agradeceu o apoio dado pela administração municipal, que caminha em parceria com o Tiro de Guerra.

“Gostaria de agradecer a todos os presentes, à Prefeitura de Barra Mansa, que, por meio de suas secretarias, ajudou a realizar essa formatura, e aos os vereadores que representam o Poder Legislativo. Eu me sinto honrado em estar à frente deste Tiro de Guerra e ver que tantos jovens nossos já estão trilhando caminhos que orgulham seus familiares. É muito importante ter uma atitude respeitosa, ser educado e tratar as pessoas com respeito, idosos, crianças, adolescentes e adultos”, frisou.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, parabenizou os atiradores por este momento importante e enalteceu o Tiro de Guerra de Barra Mansa.

“Não estamos aqui apenas homenageando o Exército, mas também estamos nos referindo aos valores desta instituição, que são honra, patriotismo e disciplina. Ver jovens como os que estão aqui no Tiro de Guerra, comprometidos com essa instituição, nos enche de orgulho. Parabéns, vocês refletem o nosso futuro!”, disse Luciana.