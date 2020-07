Fornecedores aceitam proposta e Hospital Regional deve receber pacientes nas próximas 36 ou 48 horas

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 11:11 horas

Volta Redonda – Um encontro entre gestores da Organização Social que administra o Hospital Regional Zilda Arns, integrantes do governo do estado e fornecedores da unidade ocorreu nesta terça-feira, 07, em Volta Redonda. O objetivo foi alinhar a chegada de materiais e insumos que permitam ao hospital voltar a receber pacientes com a Covid-19. Pela previsão dada após o encontro, isso deve ocorrer no prazo de no máximo 36 ou 48 horas a contar de hoje.

O Hospital Regional Zilda Arns foi transformado em um centro de referência para tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ainda no início dos efeitos da pandemia mundial no Brasil (meados de março). Com isso, passou a receber pacientes de praticamente todo o estado, enquanto as outras unidades eram preparadas nas demais regiões. No entanto, no último dia 20 de junho o hospital fechou as portas a novos pacientes, pois o estado ficou três meses sem repassar as verbas necessárias para custeio e manutenção para a OS.

A interrupção do envio de dinheiro aconteceu depois que o Tribunal de Contas do Estado encontrou indícios de irregularidades no contrato fechado entre o estado e a OS. Após um impasse que já dura mais de 15 dias, nesta terça-feira a assessoria de Imprensa do governo estadual confirmou que foi feito, um depósito inicial de R$ 2,9 milhões na conta da Organização Social que administra o Hospital.

Depois desse depósito, ainda vão faltar aproximadamente R$ 19,5 milhões para saldar a dívida do governo estadual com a organização. Na reunião de hoje, foi mostrada a viabilidade dos repasses e por isso os fornecedores concordaram em voltar a mandar material para a unidade. Se nada mudar, em no máximo dois dias a situação deve ser regularizada.