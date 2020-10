Fornecimento de energia elétrica será interrompido nesta terça-feira em Penedo

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 19:46 horas

Itatiaia – A energia elétrica vai precisar ser desligada em Penedo (Alimentadora Penedo), em Itatiaia, nesta terça-feira (06). Os moradores precisam se organizar para não contar com o serviço das 08h às 17h.

A Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende (Ceres) explicou que a interrupção acontecerá para manutenção e poda na rede tronco. A empresa esclarece ainda que caso os serviços sejam concluídos antes do horário fixado, a rede elétrica será energizada independentemente de nova comunicação. Como medida de segurança, o consumidor deverá considerar energizadas todas as suas instalações elétricas durante o período mencionado.

A Ceres disponibilizou o telefone 0800 740 4500 para contato em caso de duvidas.