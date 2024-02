Fortaleça a comunicação no relacionamento

Sul Fluminense – Em meio aos desafios da vida a dois, a comunicação eficaz desempenha um papel fundamental para a manutenção de um relacionamento saudável. A psicóloga clínica Bruna Almeida, especialista em relacionamentos, compartilha dicas valiosas para fortalecer a conexão entre parceiros, baseadas nas cinco linguagens do amor identificadas por Gary Chapman. Ao entender e aplicar essas estratégias, casais podem criar laços mais profundos e construir uma base sólida para um relacionamento duradouro. Num relacionamento, por mais que pareça algo fácil e rápido, nem sempre a comunicação flui de maneira clara e eficiente. Por mais tempo que o casal passe junto, sem estratégias adequadas e compreensão mútua, dificilmente haverá uma conexão verdadeira. É nesse contexto que as dicas de Bruna Almeida se tornam especialmente relevantes.

Bruna detalha as cinco linguagens do amor identificadas por Gary Chapman e oferece insights sobre como aplicá-las no cotidiano do relacionamento.

Para te ajudar nesse processo vou falar um pouco sobre as 5 linguagens do amor identificadas pelo autor Gary Chapman:

Palavras de Afirmação: Que são basicamente os elogios, palavras de afeto e amor pro parceiro. Ou valorizar atitudes que ele tenha tido ou feito pra você.

Tempo de Qualidade: São momentos que você tem com o parceiro onde sua atenção está voltada totalmente para ele. Esse tempo como por exemplo: tomar café juntos (sem celular), assistir um filme, fazer uma caminhada, ou só simplesmente conversarem por um tempo, faz seu parceiro se sentir amado.

Presentes: Esse parece ser um pouco óbvio, mas calma você não precisa se preocupar com dinheiro caso seu parceiro tenha essa linguagem. Refere-se ao ato de você lembrar da pessoa durante o dia e levar algo pra ela demonstrando que pensou nela durante algum momento. Não precisa necessariamente ter alto valor financeiro.

Atos de serviço: Significa fazer pelo outro coisas que ele conseguiria fazer sozinho, mas que você gostaria de fazer por ele, como: resolver problemas no banco, buscar ele no trabalho, lavar uma louça ou preparar um café da manhã na cama, entre outros .

Toque físico: não se aplica somente na relação sexual, tendo papel fundamental no dia a dia, pessoas que tem essa linguagem sentem a necessidade do toque. São eles alguns exemplos: andar de mãos dadas, abraços e beijos (testa, bochecha ou boca), quando for se sentar, sempre escolha sentar ao lado, nunca distante.

A segunda dica é a partir do momento que você identificou a linguagem a use ao seu favor, quanto mais amado seu parceiro se sentir, mais fácil será a comunicação.

Se ele tem a linguagem palavras de afirmação, fique atenta quando for reclamar de algo, pois ele pode se sentir totalmente ofendido por uma coisa mínima, você irá precisar criar uma estratégia, como exaltar algo que ele faz com excelência pra depois pontuar o que de fato está te incomodando.

Isso serve para todas as linguagens, preste atenção no que o parceiro precisa e utilize a linguagem dele a seu favor.

Terceira dica é nunca deixe pra depois o que te incomodou agora.

Sempre que algo acontece acabamos deixando passar, pensando que não “vale a pena“ falar sobre isso agora. Porém quando se trata de um relacionamento sempre vale a pena, pois uma coisa que se resolveria de forma simples e fácil, se não for conversado pode sim vir a ser motivo de desentendimento no futuro.

Bruna Almeida é uma psicóloga clínica com sete anos de experiência na área. Seu percurso profissional começou no SUS, onde adquiriu uma base sólida em atendimentos. Posteriormente, foi convidada para integrar a equipe da Unimed em uma clínica de saúde, onde atuou por dois anos. Atualmente, Bruna possui seu próprio consultório particular, onde continua a oferecer suporte e orientação a indivíduos e casais em busca de relacionamentos mais saudáveis e felizes.