Fortalecimento do setor é discutido com comerciantes de BM

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 08:53 horas

Barra Mansa – A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), a CDL BM (Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa) e o Sicomércio BM (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa) realizaram um café da manhã nesta terça-feira (25) para receber os comerciantes do município. O encontro, que aconteceu na sede da ACIAP-BM, teve como objetivo abrir um espaço para que os empresários expusessem suas ideias e opiniões para promover o fortalecimento do comércio local. Além dos presidentes e membros das diretorias das entidades, o evento contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello.

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, abriu a reunião agradecendo a participação de todos os presentes, ressaltando a importância da união para fortalecer o comércio da cidade. Ele falou também sobre a implantação do Sábado Estendido de Compras, uma ação nova em que o comércio fica aberto neste dia, das 9 às 18 horas. No dia 6 de maio será a próxima edição desta ação promovida pelas entidades. Foi apresentado ainda o calendário já com todas as datas programadas até o mês de novembro, uma vez que dezembro, por conta do Natal, tem uma programação mais específica durante todo o mês.

– Convidamos vocês hoje aqui porque queremos ouvir suas ideias, dificuldades, e discutirmos ações para movimentar nosso comércio. Queremos saber de vocês sobre o Sábado Estendido, como está sendo o impacto dessa ação no comércio de vocês e também discutirmos sugestões para traçarmos novos projetos – destacou Gattás.

CALENDÁRIO DOS SÁBADOS ESTENDIDOS 2023 (das 9 às 18 horas):

06 e 13 de Maio

10 de Junho

08 de Julho

12 de Agosto

09 de Setembro

07 de Outubro

11 de Novembro