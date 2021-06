Fortaleza e Fluminense duelam pela quinta rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 20 de junho de 2021, 10:45 horas

Leão do Pici recebe Tricolor na Arena Castelão, às 18h15 (horário de Brasília)

Rio de Janeiro – O Fortaleza recebe o Fluminense neste domingo (20) na Arena Castelão, na capital cearense, às 18h15 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici, soma dez pontos na classificação geral, enquanto o Tricolor carioca, soma oito pontos.

O Tricolor do Pici empatou sem gols fora de casa contra o Atlético-GO na última quinta-feira (17). O resultado deixou satisfeito o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. “Foi uma partida equilibrada diante de um adversário dinâmico e bem fisicamente. Conquistamos um ponto importante”, avaliou Vojvoda, que vai ter o desfalque do lateral direito Yago Pikachu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Fluminense também está invicto no Brasileirão com dois empates e duas vitórias, a última contra o Santos, no Maracanã, por 1 a 0. O autor do gol do Tricolor foi o veterano Nenê, que chegou a 100 jogos com a camisa do Tricolor.

Para Roger Machado, técnico da equipe carioca, apesar de o time manter um padrão, é preciso ser criativo e eficiente. “Evidente que o adversário mapeia como a gente atua e precisamos aproveitar as chances de gol, que nem sempre vão ser muitas nas partidas”, acredita Roger.

Para Waldir Luiz, comentarista da Rádio Nacional, o desempenho do Fortaleza vem sobressaindo neste início de Brasileirão. “O Tricolor vive boa fase. Está classificado nas oitavas tanto da Copa do Brasil, quanto na Libertadores. Por outro lado, vai enfrentar a surpresa do Brasileiro que joga dentro de casa e tem três vitórias e um empate”, analisa o jornalista.

Fortaleza e Fluminense já se enfrentaram em 15 ocasiões: foram sete vitórias dos cariocas, cinco triunfos dos cearenses e três empates.

Fonte: Agência Brasil *