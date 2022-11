Forte chuva alaga ruas e provoca protesto em bairros de Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 20:07 horas

Região da Grande Alegria ficou debaixo d’água em temporal que durou cerca de uma hora

Resende- Um temporal atingiu a cidade de Resende na tarde desta segunda-feira (28) provocou alagamentos e deixou bairros da região da Grande Alegria debaixo d´água. Na área do Acesso Oeste, os bairros Jardim Aliança II e Morada da Montanha ficaram com as ruas inundadas. Alguns moradores protestaram, bloqueando as ruas, por conta dos constantes alagamentos naquela localidade. Outros chegaram a utilizar caiaques para poder se locomover. A previsão meteorológica apontava possibilidade de chuvas na cidade, mas o volume foi maior que o esperado nesses pontos. Segundo a Defesa Civil, choveu 31 milímetros em apenas uma hora.