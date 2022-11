Forte chuva causa estragos em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 16:34 horas

Houve alagamentos e um desmoronamento de terra no bairro Coimbra, onde parte de um barranco desabou

Barra do Piraí – A forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (15) causou estragos. Houve alagamentos e um desmoronamento de terra no bairro Coimbra. Parte de um barranco em frente a uma casa na Rua Reverendo Abdias Ferreira Nobre, desabou, destruindo um muro. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, não houve feridos.

Ainda de acordo com o órgão, outra ocorrência no bairro São João também foi registrada, mas até a publicação desta nota não havia detalhes e agentes da Defesa Civil seguiam no local. Com relação aos rios, tanto o Paraíba do Sul quanto o Piraí estão com vazões dentro da normalidade, conforme a Defesa Civil local.

O prefeito Mario Esteves determinou que além da Defesa Civil, as secretarias de Serviços Públicos e de Ordem Pública estejam à disposição para qualquer eventualidade. A Guarda Municipal também foi colocada nas ruas apoiando o trânsito e ajudando nos trabalhos.