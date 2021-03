Forte chuva causa pontos de alagamento em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 16:15 horas

Árvore caiu em uma residência no bairro Açude

Volta Redonda – A forte chuva que atingiu a região nesta tarde, causou pontos de alagamento em Volta Redonda.

Internautas enviaram fotos ao DIÁRIO DO VALE e relataram que as pessoas chegaram a ficar em cima dos bancos do ponto de ônibus na Vila Santa Cecília, já que as calçadas ficaram alagadas.

Um estrutura metálica caiu em cima de um carro na Beira Rio. De acordo com testemunhas ninguém se feriu.

A Defesa Civil de Volta Redonda informou que choveu 22.3 mm. O Rio Paraíba do Sul está 20 cm acima do normal e, até o momento, foi registrado uma queda de árvore em uma residência no bairro Açude. A equipe da Defesa Civil está atendendo essa ocorrência.

– Não registramos nenhuma gravidade em decorrência dessa chuva – disse o coordenador do órgão, Rubens Siqueira.

Fotos: Redes Sociais