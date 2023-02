Forte chuva coloca Defesa Civil de Barra Mansa em alerta máximo - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 20:00 horas

Tempestade acompanhada de ventos e relâmpagos atinge também Volta Redonda; represa do Funil abriu comportas na tarde desta terça-feira (21)

Barra Mansa – A forte chuva que atinge Barra Mansa desde o início da noite desta terça-feira (21) colocou a Defesa Civil da cidade em estado de alerta máximo. Como o volume do Rio Paraíba do Sul aumentou nas últimas horas e havia previsão de mais chuvas em São Paulo, foi preciso abrir as comportas da represa do Funil, em Itatiaia, por volta das 16h. O reservatório abastece o Sul Fluminense e também atende a região Metropolitana do Rio.

Segundo a Defesa Civil de Barra Mansa todos os afluentes do Rio Paraíba do Sul estão próximos da cota de transbordo, assim como o próprio rio que bateu 4,15 m de altura na cidade. Houve chuvas em Bananal-SP, o que também coloca em alerta as equipes da Defesa Civil em Barra Mansa. Todos os funcionários foram convocados para ficar de prontidão para atuar.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, há uma previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) de que chova 60 mm na madrugada desta quarta-feira (22) em Barra Mansa.

A Defesa Civil de Barra Mansa está indo ao Centro e aos bairros Rialto, Colônia Santo Antônio, Santa Maria 2 e Bocaininha para alertar os moradores. Os condomínios Village Primavera, Cinco, Novo Horizonte, Canaã, Morada do Sol, entre outros, também podem ser atingidos pela cheia.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE apurou que já há registros de inundação na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Floriano. Apesar disso, o trânsito segue sem interdições. Tempestade acompanhada de ventos e relâmpagos atinge também Volta Redonda. Até a publicação desta nota, não havia informações sobre outras ocorrências.