Forte chuva provocou queda de barreira em Resende

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 08:14 horas

Resende – A Defesa Civil registrou uma queda de barreira provocada pela forte chuva nos últimos dias, em Resende. O deslizamento de terra ocorreu na estrada do Presídio de Bulhões, a quatro quilômetros do presídio.

Choveu cerca de 51,8mm no acumulado de 24h, sendo que o previsto era de apenas 15mm.

De acordo com o órgão, a estrada já foi liberada com a cooperação entre equipes da prefeitura de Resende com a utilização de máquinas, caminhões e servidores.

A previsão de chuva para esta quarta-feira (27) é de 30mm, com a temperatura variando entre 25ºC e 20ºC, com 90% de chances de chover.