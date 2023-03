Forte temporal pode atingir Barra Mansa ainda hoje, diz prefeito, pedindo cautela - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 12:42 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable se pronunciou na manhã deste sábado (11) sobre as fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na noite de ontem. Ele, que montou um gabinete de crise para lidar com a situação, disse que as equipes da prefeitura estão mobilizadas e atendendo aos chamados de socorro. “A chuva que caiu ontem foi de 135 milímetros, um número histórico. Tivemos 48 deslizamentos de terra, dois alagamentos, cinco bairros inundados, três desabamentos (um com vítima ferida) e mais de 30 bairros afetados”, contabilizou.

O prefeito acrescentou ainda que estão sendo realizadas limpeza das ruas e casas, retirada de barreiras e de áreas interditadas. “Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e voluntários que ajudaram a socorrer as pessoas”, disse Drable, que também fez um apelo à população para que doe água, material de limpeza, mantimentos e colchões. O material será destinado às famílias atingidas pelas chuvas. “As doações serão centralizadas no Centro Estratégico de Segurança Pública (Cesp), mas também faremos coleta pelos bairros”, explicou.

Ainda de acordo com Rodrigo Drable, a chuva que se abateu sobre o município na noite de ontem foi histórica, mas ainda não acabou. Por isso, pede cautela à população. “A chuva causou estragos e está prevista para cair novamente hoje. Precisamos nos manter unidos para superar este problema”, destacou.

O Cesp, onde as doações podem ser entregues, fica na Avenida Joaquim Leite, 421, Centro.