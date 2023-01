Fortes chuvas afetam o abastecimento de água em Rio Claro - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 16:07 horas

Rio Claro – As fortes chuvas que atingiram Rio Claro afetarão o abastecimento de água no município. A informação foi divulgada pela concessionária responsável pelo serviço, a Rio+Saneamento. Segundo a empresa, as Estações de Tratamento de Passa Três e Lídice continuam fora de operação, mas as equipes estão trabalhando para regularizar os sistemas.

A orientação é que as pessoas façam uso consciente de água neste período, até que o abastecimento seja restabelecido.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1025, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.