Fortes chuvas causam transbordamento do Rio Preto no distrito de Visconde de Mauá

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 08:30 horas

Segundo a defesa civil, o nível do Rio chegou a 1,96m

Resende- A Defesa civil de Resende está em alerta na região de Visconde de Mauá, de acordo com o órgão, por volta das 18h30 de terça-feira, 29, a defesa civil foi acionada através do 199, sobre um transbordamento do Rio Preto, atingindo Avenida Wenceslau Braz, no Distrito de Visconde de Mauá.

De acordo com o Flávio Germano, diretor da defesa civil de Resende, foi constatado que o transbordamento se deu devido à forte chuva que ocorreu durante o tempo de 4h, indicando no pluviômetro 91,6mm, onde o nível do Rio preto chegou a 1,96m, ocasionando o transbordamento na região do Lote 10 e proximidades. “Como medida adotada, a Defesa Civil efetuou contato com administração local, que informou não haver registro de ocorrências com desabrigados ou desalojados”, informou o diretor Flávio.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas em Resende:

Manhã o céu com muitas nuvens, parcialmente nublado e curtas aberturas com sol. Tarde o céu com variação de nuvens poderá ocorrer pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 11km/h. Já a noite o céu permanece com muitas nuvens e há possibilidades de pancadas de chuvas.