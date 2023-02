Fortes chuvas deixam Barra do Piraí em estado de alerta - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 10:48 horas

Medida foi tomada devido ao aumento na vazão do Rio Paraíba do Sul

A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí emitiu na manhã desta quinta-feira (2) um alerta à população local sobre o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul. O motivo são as fortes chuvas que atingem a região, que fizeram o município entrar em estado de alerta.

Equipes da Defesa Civil estão nas ruas orientando os moradores, e a recomendação é que a população fique em locais seguros. Para mais informações, a Defesa Civil disponibiliza o número de emergência 199.