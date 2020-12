Fortes chuvas em Resende provocam alagamentos de casas em diversos bairros e no túnel da Aman

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 08:33 horas

Resende- De acordo com informações da Defesa civil de Resende, o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira provocou alagamento em diversas localidades da cidade, causando transtorno e preocupação aos moradores.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, às 13h20min a defesa civil foi acionada através do 199, sobre alagamentos de casas no bairro Paraíso, Cabral e túnel da Aman(Academia Militar das Agulhas Negras).

“Imediatamente fomos até o local e constatamos que os alagamentos foram devido à grande quantidade de chuva que ocorreu no período de 1h, atingindo o volume de 84,2mm e rajada de vento de 45km/h, conforme registro da estação automática do INMET(Instituto Nacional de Meteorologia), na qual a previsão para o período de 24h era acumulado de 45mm”, destacou.

O diretor Flávio Germano ressaltou que a forte chuva com grande volume de água, não proporcionou o escoamento rápido pelo sistema de drenagem, ocasionando alagamentos nas Ruas Sarquis José Sarquis, Rua Rafaela Maria Bruno, Rua Mario Piriquito – Jardim Jalisco, Campos Elíseos e no Túnel da Aman.

– Na Rua das Acácias, no Bairro Cidade Alegria, houve um incêndio numa residência que foi prontamente atendido pelo CBMERJ (Corpo de Bombeiros militar do Estado do Rio de Janeiro) de Resende e posteriormente vistoriado pela Defesa Civil. Como medida adotada, a Defesa Civil realizou vistorias e acionou Assistência Social para acompanhamento. Até o momento não há registro de desabrigados – concluiu Germano.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas em Resende:

Manhã e tarde com céu nublado e períodos de aberturas com sol. No decorrer do dia haverá variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 14km/h. Noite o céu permanece com muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuvas.