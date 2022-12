Fórum de Vassouras traz curso de capacitação para vítimas de violência doméstica - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 15:29 horas

Vassouras – O Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) de Vassouras, realiza, até o dia 15 de dezembro, o curso ‘O sabor do marketing e das vendas na cozinha’ para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa é da coordenadora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus Engenheiro Paulo de Frontin, Viviam Lacerda.

O curso visa empoderar as alunas ao ensinar receitas culinárias aliadas com estratégias de marketing, permitindo-lhes obter alternativa viável para se inserirem no mercado de trabalho.

“Nossa ideia foi impactar as vítimas que são economicamente dependentes de seus agressores. Enquanto titular do Juizado de Violência Doméstica da comarca, infelizmente vejo com frequência mulheres nesta situação tentando abonar os atos de seus agressores quando em audiência, muitas vezes contrariando de forma clara o resultado dos exames de corpo de delito existentes e de seus próprios depoimentos prestados em sede policial. Normalmente, as vítimas que apresentam esse comportamento relatam ser totalmente dependentes financeiramente de seus parceiros agressores, o que sugere ser este o motivo preponderante para se sujeitarem à violência rotineira que sofrem. Assim, buscamos vítimas com essas características em específico, justamente para, com o curso, oferecer-lhes uma perspectiva de liberdade. Para encontrar com precisão as vítimas nestas circunstâncias e convidá-las ao curso, contamos com a imprescindível ajuda da Secretaria Municipal de Políticas Públicas da Mulher e de Assistência Social, e dos policiais atuantes na Patrulha Maria da Penha”, relatou o juiz coordenador do Cejusc, Lauricio Miranda Cavalcante.

De acordo com a professora Viviam Lacerda, as aulas representam um momento de troca de aprendizado e de reconhecimento de competências e de habilidades não só relacionadas à culinária, mas a outras esferas mercadológicas e do mundo do trabalho, como o artesanato, a estética, a educação.

“O objetivo é inserir as discentes ao universo do conhecimento por meio da capacitação e levar esperança por meio de aulas divertidas e muito dinâmicas, onde elas literalmente colocam a mão na massa”, explica.

O curso conta, ainda, com o apoio do Supermercado Bramil. As aulas ocorreram nos dias 17 e 25 de novembro, e 1º de dezembro. A última aula será dia 15 de dezembro, de 14h às 16h. Ao final, o Instituto Federal do Rio de Janeiro entregará certificado de conclusão a cada uma das 20 alunas.