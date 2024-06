Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho acontece em Itatiaia

Itatiaia – Itatiaia sedia nesta sexta-feira (28), às 14h, uma edição do Fortrab (Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho). O evento acontece no Hotel Vila Francesa, localizado na Avenida Brasil, nº 153, em Penedo. O encontro é realizado a cada mês em uma das cidades do Rio de Janeiro e reúne órgãos públicos federais, estaduais e municipais ligados à geração de emprego.

Participam do evento o prefeito Irineu Nogueira, a Secretária de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, Monique Ferreira, e o vice-Presidente do Fortrab, Nelson Mattos (Secretário de Trabalho, Emprego e Renda de Seropédica), que destaca a importância do órgão. Segundo ele, o Fortrab aproxima os municípios, o governo do Estado e também o Ministério do Trabalho.

– O fórum foi criado para reunir os órgãos públicos que tratam das questões econômicas e da geração de emprego, com foco no fortalecimento do Estado, na criação de ações em conjunto que estimulem o aumento da empregabilidade, melhorem a economia, a sustentabilidade, a qualificação profissional, impulsionando o crescimento industrial e comercial. Participam também instituições diretamente ligadas à geração de emprego e renda, como Firjan, Sebrae e CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), dentre outras – explica.

A edição de Itatiaia tem na programação “Apresentação da Metodologia Ativa e Desenvolvimento em Gestão de Competência” – conduzido por Esdras Cabral (Coordenador Pedagógico da Faculdade Unicesumar), “Apresentação do Programa Institucional e Qualificação Profissional e Empregabilidade para Jovens – ministrado por Tiago Vieira (Promotor de Parcerias Públicas do Instituto PROA – RJ) e “Apresentação do Programa desenvolvido pelo CIEE para a inserção no mercado de trabalho”, a cargo de Marília Oliveira – Coordenadora Regional Sul Fluminense e Costa Verde.

O encontro conta ainda com a apresentação de projetos desenvolvidos pela Secretaria Estadual do Trabalho e o “Workshop do Trabalho”, onde os secretários municipais poderão trocar experiências sobre as ações realizadas nos municípios, para o fortalecimento das políticas públicas de empregabilidade, capacitação e qualificação dos cidadãos.