Fórum Municipal de Saúde Mental é realizado em BM

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra Mansa, por meio do Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSia), realizou na manhã desta segunda-feira (11), o Fórum Municipal Intersetorial de Saúde Mental, que aconteceu no Auditório Jaime Dantas, no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), localizado no Centro.

Com o tema ‘O cuidado da pessoa com autismo na rede de atenção psicossocial: o CAPSia, a rede e o território’, a programação do fórum incluiu café, apresentação/recorte de dois casos e discussão. Foram apresentadas as seguintes palestras:

-‘Ser criança hoje’, realizada por Ana Luíza Ribeiro (assistente social do CAPSia);

-‘O diagnóstico na infância’, conduzida por Milena Anchite (médica psiquiatra do CAPSia);

-‘O cuidado do autismo na atenção psicossocial’, realizada por Katia Wainstock Alves Santos (apoiadora institucional da Coordenação Estadual de Atenção Psicossocial, eixo da infância e adolescência da Secretaria de Estado de Saúde).

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. A enfermeira de saúde mental do CAPSia, Manuela Barbosa Guimarães de Souza, contou como é o processo de diagnóstico e ressaltou a importância de trabalhar com o individualismo em cada caso, pois cada criança é única.

_ Nós escolhemos esse assunto por conta da demanda que vem crescendo muito. Recebemos muitas dúvidas tanto de famílias, quanto da rede. Procuramos explicar e orientar todos. No cotidiano, nós observamos e acompanhamos a criança durante um período para construção do projeto terapêutico e muitas vezes um diagnóstico, sempre com acolhimento e escuta, em um processo de orientação que envolve a família e a escola da criança e a Rede Intersetorial. Fazemos vários projetos fora do CAPSia também, sempre em parceria com o Sesc e em comunidades no município e no dia a dia de crianças – explicou Manuela.

O coordenador do CAPSia, Ivan Alves da Cunha, ressaltou a importância da retomada dos fóruns municipais intersetoriais, que haviam sido paralisados durante a pandemia de covid-19.

_ Hoje nós reunimos toda a rede para discutir diversos assuntos acerca da saúde mental. Abrimos a palestra com foco no autismo e a intenção é trazer o fórum novamente de dois em dois meses. Estamos reunidos aqui com toda a rede, a Educação, a Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSia), o Centro de Referência de Assistência Social (Creas), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Ambulatório de Saúde Mental e o Conselho Tutelar – detalhou.

Para outras informações, o telefone da Secretaria de Saúde de Barra Mansa é: (24) 3512-0677. Já o contato com o CAPSia pode ser feito pelo número: (24) 3512-0771.

