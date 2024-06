Fórum Regional de Turismo da Costa Verde acontece em Paraty

Paraty – A Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ) e a TurisRio realizaram, na última segunda-feira (18), a segunda edição do Fórum Regional de Turismo da Costa Verde. O evento aconteceu nos períodos da manhã e da tarde, no Centro Histórico de Paraty. Ações de divulgação dos municípios, palestras e shows foram os principais atrativos do fórum.

Nomes importantes de Paraty, Angra dos Reis, Itaguaí e Mangratiba estiveram presentes no evento. O deputado estadual e secretário de turismo do estado, Gustavo Tutuca, afirmou que o fórum é um momento importante para a região da Costa Verde.

“É um fórum que faz com que a gente debata os temas importantes para o desenvolvimento do turismo com o olhar da região. Estamos aqui discutindo os gargalos, as oportunidades e as potencialidades da região da Costa Verde. As palestras com pessoas de fora da região também são importantes para possa melhorar a questão do receptivo, do dia-a-dia. É um fórum que integra conhecimento, traz as riquezas locais. Aqui tem artesanato, tem gastronomia, produtos da agroindústria da região, tudo isso aqui representado. É um momento importante de integração da região da Costa Verde, mas também de integração com outras regiões. Temos muita gente de todo o estado representada aqui”, declarou.

Já Luciano Vidal, prefeito de Paraty, agradeceu a Gustavo Tutuca e ao governador Cláudio Castro pela escolha da cidade como sede da edição.

“É muito importante porque aqui estão operadores de turismo, pessoas ligadas ao setor, a nível regional e estadual. Outros vêm também para poder conhecer e fazer laços de comércio, de informações, troca de ideias e experiências. Fico muito feliz recebendo esse fórum aqui, sendo patrocinado pela Secretaria Estadual de Turismo. Nós só temos a agradecer”, concluiu.