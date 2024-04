Fórum Regional do Turismo Fluminense inicia edição 2024, no Vale do Café

Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) realizam, na próxima quarta-feira (10), o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Vale do Café. O evento tem o objetivo de debater o potencial turístico dos municípios de uma das maiores regiões turísticas do Estado. O encontro vai acontecer no Hotel, em Miguel Pereira, e vai unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior. Na ocasião, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participará da mesa de abertura.

A ação também contará com apresentações culturais, uma área destinada ao Artesanato e de produtos regionais, onde os 14 municípios do Vale do Café vão apresentar seus atrativos. A programação do Fórum conta com palestras, mesas e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor com a participação de especialistas. Equipes da Setur-RJ/TurisRio estarão à disposição para atender em assuntos relacionados ao Cadastur e ao Programa Estadual de Artesanato, entre outros.