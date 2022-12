França e Argentina decidem final da Copa do Mundo do Catar - Diário do Vale

França e Argentina decidem final da Copa do Mundo do Catar

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2022, 08:22 horas

Partida acontece neste domingo, às 12h, no Estádio Lusail, e coloca Messi e Mbappé frente à frente

Doha – França e Argentina jogam neste domingo (19), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, na grande final da Copa do Mundo do Catar. A decisão é uma repetição das oitavas de final do Mundial da Rússia em 2018, quando os franceses venceram os argentinos por 4 a 3, em partida emocionante.

Alguns elementos tornam o jogo deste domingo ainda mais especial. A partida coloca frente à frente dois dos maiores craques da atualidade: Lionel Messi e Kylian Mbappé. Ambos são jogadores do Paris Saint Germain (PSG), da França, e podem ser decisivos para definir de que lado a taça irá ficar.

A Argentina volta a decisão após 8 anos, quando enfrentou a Alemanha na Copa do Brasil, em 2014, e foi vice-campeã. Daquele time, apenas Messi e Ángel Di María permanecem do elenco.

E esta também é possivelmente a última Copa do Mundo de Messi, aos 35 anos. O título que falta ao camisa 10, dono de sete Bolas de Ouro. Hoje, no Catar, ele é um dos líderes da equipe argentina e peça fundamental em oito dos 12 gols que a seleção fez no torneio.

Para chegar até a final, a Argentina deixou pelo caminho México, Polônia, Austrália, Holanda e Croácia.

Curiosamente, Mbappé tem cinco gols e é artilheiro do torneio ao lado de Messi. O título que falta ao argentino já foi conquistado pelo francês na edição passada na Rússia.

Mbappé lidera atuais campeões mundiais

O jovem atacante é o líder técnico da equipe, que ainda conta com nomes como Olivier Giroud e Antoine Griezmann, mas mantém grande parte do grupo que garantiu o título mundial em 2018. No caminho até a final no Catar, a França deixou para trás Austrália, Dinamarca, Polônia, Inglaterra e Marrocos.

Vários dos principais nomes da equipe, como o goleiro e capitão da equipe Hugo Lloris, o zagueiro Raphael Varane e os atacantes Kylian Mbappé, Olivier Giroud e Antoine Griezmann, foram titulares na final em Moscou, quando venceram a Croácia por 4 a 2.

A França é a primeira seleção a chegar a duas finais consecutivas de Copa do Mundo desde o Brasil, em 1994 e 1998. O recorde de participações consecutivas em final é de Alemanha (1982, 1986 e 1990) e Brasil (1994, 1998 e 2002).