FSERJ abre 4.081 vagas para nível Superior e nível Médio Técnico

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 16:20 horas

As inscrições para Processo Seletivo Simplificado da Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro podem ser feitas até 23 de janeiro

Rio de Janeiro – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da undação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. São 4.081 vagas para nível Superior e nível Médio Técnico e salários de até R$ 6.442,08.

As inscrições serão feitas via internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, solicitada no período entre 14h do dia 24 de dezembro de 2019 e 16h do dia 23 de janeiro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). O pagamento do boleto bancário deverá ser realizado até o dia 24 de janeiro de 2020.

Candidatos que não tiverem acesso à internet será disponibilizado Posto de Inscrição Presencial, no seguinte endereço: Microlins Centro RJ, Av. Rio Branco, 173 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20040-007, Em frente à Estação da Carioca (de segunda-feira a sexta-feira, de 13h às 18h, exceto feriados e/ou pontos facultativos). O candidato deverá dirigir-se ao posto, munido de documento oficial de identidade original.

Nível Vagas Valor da taxa de inscrição Superior Médico – Especialidade: Anestesiologia, Médico – Especialidade: Arritmologista, Médico – Especialidade: Cardiologia, Médico – Especialidade: Cirurgião Cardiovascular, Médico – Especialidade: Cirurgião Geral, Médico – Especialidade: Cirurgião Vascular, Médico – Especialidade: Clínica Médica, Médico – Especialidade: Dermatologia, Médico – Especialidade: Hematologia, Médico – Especialidade: Hematologia Transplante De Medula Óssea, Médico – Especialidade: Hemoterapia, Médico – Especialidade: Infectologia, Médico – Especialidade: Medicina Intensiva, Médico – Especialidade: Psiquiatria e Médico – Especialidade: Radiologia/Ultrassonografia. R$ 110,00 Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro De Segurança Do Trabalho, Farmacêutico – Especialidade: Bioquímica, Farmacêutico – Especialidade: Farmácia Hospitalar, Físico Nuclear, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo. R$ 80,00 Técnico Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico de Laboratório, Técnico em Saúde Bucal. R$ 70,00

Provas

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na data provável de 16 de fevereiro de 2020, em um turno único, a partir das 09h, com três horas de duração.

Para outras informações, basta acessar o edital do concurso publicado no site do Instituto Consulplan, responsável pela organização do certame, www.institutoconsulplan.org.br. Em caso de dúvidas, os candidatos também podem fazer contato com o organizador por e-mail (atendimento@institutoconsulplan.org.br) ou pelo telefone (0800 283 4628).