Funarj e Fecomércio darão apoio a atividades culturais em VR

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu com os presidentes da Fecomércio e Funarj buscando apoio para atividades culturais que irão acontecer em Volta Redonda a partir do próximo mês. Ele foi acompanhado pelo secretário municipal de Cultura, Anderson Souza.

A pedido do prefeito Antônio Francisco Neto, eles foram ao Rio e se reuniram com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), Antônio de Queiroz. Durante o encontro, Munir e Anderson solicitaram um projeto cultural para a cidade.

“A Fecomércio é uma grande parceira dos municípios do nosso estado. Por isso, nos reunimos com o presidente para solicitar apoio para realizarmos uma atividade cultural grandiosa no mês de julho, em Volta Redonda. A conversa foi muito produtiva. Conseguimos o apoio na contratação de shows culturais com grandes artistas e na oferta de serviços de saúde e beleza para a população”, destacou o deputado.

Com o presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Jackson Emerick, Munir Neto solicitou recursos para realização da Festa do Trabalhador, que vai acontecer no dia 1º de maio, na Ilha São João. Além disso, solicitaram também projetos culturais para o Teatro Municipal Maestro Franklin, o ‘Teatro da Fevre’.

“O Jackson vem realizando um trabalho de excelência à frente da Funarj. Além de todo apoio para a Festa do Trabalhador, ele vai nos enviar diversos projetos culturais. O primeiro já tem data marcada, dia 18 de abril, no Teatro da Fevre, com os artistas Biafra, Nico Rezende e Dalto”.

Passaporte cultural para a Melhor Idade

Outro projeto que será executado pela Funarj, em parceria com a prefeitura de Volta Redonda, é o passaporte cultural que vai levar gratuitamente os idosos participantes dos projetos das secretarias de Assistência Social e Esporte da cidade, para museus e teatros do Estado do Rio de Janeiro.

“Vamos começar a planejar junto com a Carla Duarte e a Rose Vilela, e levar nossos idosos para esses passeios incríveis. Um dos destinos é o museu da Carmem Miranda. Eu tenho certeza de que os idosos irão gostar muito. Só tenho a agradecer ao Jackson e a Danielle Barros, secretária estadual de Cultura”, concluiu.