FUNARJ lança editais com prêmios em dinheiro para artistas - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 11:02 horas

A Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas para dois editais culturais que irão distribuir mais de R$ 500 mil em prêmios. O primeiro tem como foco projetos musicais e apresentações, enquanto o segundo seleciona vídeos a serem exibidos no canal da Funarj no Youtube. As inscrições para os editais são gratuitas e vão até o mês de março, sendo feitas por meio do site da Fundação.

Um dos editais é o Prêmio Funarj de Música ao Vivo 2023, que selecionará 60 projetos de quaisquer gêneros musicais, incluindo grupos, companhias ou artistas independentes do estado do Rio ou que tenham comprovação de ações e/ou projetos culturais desenvolvidos em território fluminense há pelo menos um ano. Os selecionados deverão fazer uma apresentação em um dos teatros da Fundação na capital do estado: Armando Gonzaga (Marechal Hermes), Arthur Azevedo (Campo Grande), Laura Alvim (Ipanema) ou Mário Lago (Bangu). As inscrições vão até o dia 12 de março, e o prêmio para cada projeto vencedor é de R$ 5.500.

O outro edital é o Ondas da Cultura 2023, que irá selecionar 60 vídeos de performances artísticas entre dez e 20 minutos de duração a serem exibidos no canal da Funarj no Youtube durante o ano, podendo ter o prazo estendido. As categorias disponíveis para participação são cinco: Artes Cênicas; Dança; Música; Oficina de Dança; e Solo Musical. O prêmio varia de acordo com a categoria, podendo ser de R$ 2 mil ou R$ 3.500. As inscrições vão até 15 de março.