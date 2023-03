Funcionário de terceirizada fica ferido em acidente na fábrica de cimentos da CSN, em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 20:28 horas

Vítima foi socorrida e levada para hospital na Vila Santa Cecília. Caso ocorre dois dias depois de outro trabalhador se acidentar na usina e morrer

Volta Redonda – Um funcionário da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços e Infraestrutura) – terceirizada da CSN – ficou ferido em um acidente nesta quarta-feira (29), no pátio da fábrica de cimentos da companhia siderúrgica, no interior da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. Segundo apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, a vítima foi atingida por uma empilhadeira e teria fraturado a clavícula.

De acordo com a CBSI, o trabalhador foi socorrido e levado para o Hospital Santa Cecília, na Vila Santa Cecília, onde está internado e até a publicação desta nota, o quadro de saúde dele era estável. A empresa destacou ainda que, seguindo todos os protocolos médicos, está dando todo o apoio ao funcionário e à família dele.

A CBSI iniciou um processo detalhado de apuração, onde câmeras de segurança serão checadas e testemunhas ouvidas para entender as causas do acidente.

Caso ocorre dois dias depois de outro trabalhador se acidentar na usina e morrer. A vítima, José Mauro do Nascimento, de 56 anos, conduzia uma composição ferroviária que teria se chocado com uma retroescavadeira no interior da UPV. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.