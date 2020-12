Funcionários da Infraestrutura paralisam serviços devido atraso no pagamento

Eles estão cobrando o pagamento do 13º salário, que ainda não há previsão de acerto

Volta Redonda– Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura paralisaram os serviços na manhã desta terça-feira (22) devido ao atraso no pagamento do 13º salário. Segundo eles, a Prefeitura de Volta Redonda não informou quando será feito o acerto do pagamento, até o momento.

Os salários dos funcionários estão sendo pagos de forma parcelada, o último acerto feito foi em relação ao mês de novembro, no último dia 15, sendo pago a metade do valor. O restante do salário está previsto para o dia 31 deste mês, mas os funcionários temem não receber.

A Secretaria de Infraestrutura tem cerca de 550 funcionários diretos. Entretanto a paralisação não afeta diretamente a manutenção no município, já que 250 trabalhadores, que fazem os serviços de capina e limpeza, são de empresas terceirizadas.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e assim que tiver uma resposta, a nota será atualizada.