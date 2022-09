Funcionários da prefeitura de VR serão capacitados para atender pessoas com deficiência auditiva ou surda

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 14:31 horas

Ação será coordenada pelas secretarias de Administração e da Pessoa com Deficiência, com participação da Saúde na primeira fase do treinamento

Volta Redonda- Funcionários Públicos de Volta Redonda serão capacitados no atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou surdas, pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Administração (SMA) e da Pessoa com Deficiência (SMPD).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será a primeira beneficiada pela ação, onde as primeiras turmas passam pela qualificação ainda este mês.

“As pessoas com deficiência auditiva precisam de empatia, atenção e cuidado diferenciado. Vamos começar a qualificação pela recepção, mas o objetivo é sensibilizar toda a cadeia, da ponta até o médico. O primeiro passo será dado com a capacitação ministrada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas também estudamos alteração no sistema – tanto para prontuários eletrônicos como formulários manuais – para que sinalize por meio de cor a deficiência, e todos identifiquem a necessidade de atendimento diferenciado”, explicou o secretário de Administração, Claudio dos Santos Franco.

O secretário municipal da Pessoa Com Deficiência, Washington Uchoa, aprovou a ideia. “A capacitação dos funcionários, iniciando pela saúde, vai facilitar a comunicação e melhorar o atendimento aos surdos em toda rede. Esta é mais uma ação do governo municipal que está empenhado na inclusão social dos deficientes”, afirmou.

“A SMPD já conta com atendimento para facilitar a comunicação com os surdos, por meio de vídeos. Na capacitação, o objetivo é passar para os servidores alguns sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dicas. No caso de uso de máscaras, por exemplo, é indicado que a pessoa se afaste, retire a máscara para facilitar a leitura labial”, lembrou a professora de Libras, Eliete Guimarães, que atua na SMPD.

Treinamento vai abranger toda a administração pública

As primeiras turmas serão da secretaria de Saúde. A capacitação terá carga horária de 12 horas, divididas em dois dias de aulas. A ideia é montar quatro turmas com dias e horários distintos para atender os profissionais que fazem plantão e os diaristas. As primeiras turmas devem passar pelo treinamento ainda em setembro.

Para apresentar o objetivo da capacitação, representantes das secretarias de Administração e da Pessoa com Deficiência fizeram uma reunião, na última semana, na sede da secretaria de Saúde, com a presença da coordenação de diversos setores da Rede Municipal de Saúde.

“Estamos iniciando conscientização pela SMS e faremos em toda a administração pública municipal. A próxima beneficiada deve ser a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), por conta do número de serviços ofertados no Cras (Centros de Referência da Assistência Social) e demais departamentos”, avisou a subsecretária de Administração, Karlla Amorim, que participou do encontro na SMS.

Carteirinha de identificação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também vai emitir um documento de identificação às pessoas com deficiência já cadastradas. A carteirinha terá as principais informações como nome, tipo sanguíneo, tipo de deficiência e outras, e pode ser apresentada ao recepcionista para que seja ativado imediatamente o protocolo de atendimento diferenciado.