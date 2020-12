Funcionários da SMI reivindicam pagamento do 13° salário na porta da prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 10:52 horas

Servidores reivindicam pagamento do 13° salário, que está em atraso

Volta Redonda – Funcionários da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) de Volta Redonda realizaram ato na porta da prefeitura, na manhã desta segunda-feira (28), para reivindicar o pagamento do 13° salário, que está em atrasado para os servidores. Manifestantes usaram cartazes, faixas e um microfone instalado em uma caixa de som durante o ato na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

– Avaliamos que não iremos arredar o pé e manteremos a mobilização e queremos estendê-la para outros setores da prefeitura de Volta Redonda. Convocamos os mais de três mil servidores aposentados e pensionistas para a manifestação. Somente com a luta unificada, conquistaremos o que é nosso de direito. A união faz a força – concluiu o comunicado.

Esta é a segunda manifestação em menos de uma semana na porta da prefeitura, pois na última quarta-feira (23), um grupo de servidores se concentrou na porta da Prefeitura de Volta Redonda pedindo pagamento da segunda parcela do salário de novembro e o pagamento do 13° salario. A manifestação ocorreu um dia após a decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) de mandar bloquear R$ 16 milhões das contas da Prefeitura de Volta Redonda por causa de precatórios que deixaram de ser pagos.

Ainda nesta segunda-feira, será realizada a transição de governos entre a equipe do prefeito Samuca Silva com a equipe do prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM), no Palácio 17 de Julho.