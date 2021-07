Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 13:32 horas

Membros do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 também receberam capacitação

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou, na manhã desta sexta-feira (9), o treinamento de maneabilidade de extintores no combate a incêndio para funcionários das UPA Leste e do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, com apoio do Corpo de Bombeiros.

O treinamento dos funcionários para o combate a incêndio visa, além da maneabilidade com aparelhos extintores, a prevenção de acidentes provocados pelo fogo.

O 1º Sargento Carlos Henrique da Silva, do Corpo de Bombeiros Militares, foi quem administrou o treinamento. “Conhecer as características dos aparelhos extintores e o seu emprego dentro da classe de incêndio, assim como a pronta resposta em um princípio de incêndio, pode evitar uma catástrofe! Tendo uma pronta resposta na avaliação e atuação nesse incêndio incipiente, vai ser evitada a propagação do incêndio, redução de perdas materiais e o mais importante, a preservação de vidas!”, disse.

O treinamento foi acompanhado por Walter Lopes, coordenador de manutenção das UPA, que falou sobre o objetivo do projeto. “As orientações são de extrema importância, a questão sempre foi pôr os funcionários para cuidar da prevenção dentro das unidades”, destacou.

A iniciativa conta com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.