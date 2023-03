Funcionários de coleta de lixo de Barra Mansa cruzam os braços - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 12:27 horas

Cerca 40% da frota não está atendendo ao município, deixando mais de 8 bairros sem a coleta

Barra Mansa – Os funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo em Barra Mansa estão de braços cruzados. A paralisação começou nesta quinta-feira (09) e não tem início para a volta das atividades. O motivo da greve seria a falta de pagamento. Os diretores do Sindicato de Conservação ainda tentaram conversar com os grevistas, mas sem sucesso.

A greve foi decidida na noite desta quarta-feira (08) durante uma assembleia. Os funcionários contaram que sabem que a empresa está passando por dificuldades, mas não tem o que fazer. Eles revelaram que estão com os salários atrasados a mais de um mês. Cerca de 40% da frota saiu da empresa, o que atingiu diretamente alguns bairros como o Km 4, São Genaro, Intanha, Santa Clara, Goiabas, Nova Primavera, São Luiz e Boa Sorte. A empresa, que conta com 69 funcionários, reafirmou as dificuldades financeiras, por isso não conseguiu efetuar o pagamento aos funcionários. Com isso, uma nova licitação deve ser aberta para a contratação de uma nova empresa para fazer a coleta de lixo na cidade.

Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informou que soube da paralisação parcial dos serviços de coleta de lixo no município, que está tomando as devidas providências para que a empresa cumpra as obrigações contratuais e não deixe de prestar os serviços que são de sua atribuição. A nota ressalta ainda que o Saae vem cumprindo com todas as obrigações estabelecidas e está fazendo o possível para resolver a situação e continuar oferecendo um atendimento de qualidade à população.