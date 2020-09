Funcionários do HSJB fazem manifestação nesta quinta-feira

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 09:53 horas

Volta Redonda – Cerca de 50 funcionários da higienização realizaram protesto, na manhã desta quinta-feira (24), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Eles reivindicam os salários do mês de agosto que, segundo a categoria, ainda não foram pagos. Médicos também reclamam da falta do pagamento. Já o pagamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem foi depositado nesta semana, após, ainda de acordo com a categoria, uma ameaça de greve.

Os funcionários são contratados da Organização Social (OS), Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), que teve o contrato rescindido pela prefeitura Volta Redonda, neste mês. Segundo os manifestantes apenas os setores de emergência do hospital, estão recebendo atendimento por parte dos funcionários. A prefeitura de Volta Redonda passará a administrar o hospital na próxima semana. O governo municipal e a OS AFNE ainda não se pronunciaram a respeito da situação no hospital e sobre o protesto de hoje.