Funcionários do Saae-VR são atingidos por retroescavadeira quando trabalhavam

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 18:48 horas

Volta Redonda – Wilson Guimarães , de 33 anos, e Isaías Batista Silva, ambos funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda, foram atingidos por uma retroescavadeira na manhã desta terça-feira (31), quando prestavam um serviço no Centro de Volta Redonda. O acidente foi na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Nelson Godói.

Eles trabalhavam numa tubulação quando foram colhidos pelo equipamento. As vítimas foram socorridas Hospital São João Batista. O caso mais grave é de Wilson que sofreu afundamento de crânio e fraturas pelo corpo.

Já Isaías teve escoriações leves.