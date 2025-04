Fundação ArcelorMittal é incluída na Plataforma do MEC

Barra Mansa – O Programa de Educadores Liga STEAM da Fundação ArcelorMittal passará a compor a plataforma de ensino à distância do Ministério da Educação (MEC) a partir do dia 24 de abril. Com o aprofundamento de um de seus módulos, o “Projetos Integradores STEAM no desenvolvimento de saberes digitais”, o projeto foi o único de uma fundação empresarial do setor do aço a ser selecionado no edital de formação à distância do ministério, voltado a profissionais da educação da rede pública (municipal, estadual e federal). A expectativa é formar até 5 mil profissionais por ano.

A metodologia envolve a capacitação de professores para criar experiências de aprendizado e estimular o pensamento crítico por meio da abordagem STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, no acrônimo, em inglês). Iniciado em municípios onde a ArcelorMittal atua, a iniciativa agora passa a ter abrangência nacional, de forma 100% gratuita.

Desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Tríade Educacional, a formação tem como objetivo contribuir na prática docente para a utilização de aprendizagem baseada em projetos na Educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), considerando os saberes digitais e as especificidades de estudantes nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica.

Conteúdos como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital na implementação de Projetos Integradores STEAM serão amplamente discutidos e os educadores serão convidados a planejar e implementar Projetos Integradores STEAM alinhados à BNCC, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU, aos saberes digitais e aos contextos locais.

A diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde, explica que o principal objetivo da abordagem STEAM é a integração de diferentes áreas de conhecimento para desenvolver habilidades dos alunos na prática. “Esta ação enriquece o aprendizado, porque ajuda a desenvolver novas habilidades dos alunos na aplicação destas áreas do conhecimento na prática”, diz. Os resultados, segundo Valverde, são o aumento do interesse dos alunos, a redução da evasão escolar e o enriquecimento do aprendizado.

Com a entrada da formação na plataforma do MEC, o curso será realizado em quatro módulos e 40 horas no total, garantindo a certificação do profissional ao final.

Liga STEAM

Lançado em 2022, o programa de Formação de Educadores Liga STEAM já mobilizou mais de 15 mil educadores e atingiu mais de 200 mil alunos. O projeto-piloto foi iniciado nos municípios de Piracicaba (SP) e Serra (ES). No ano seguinte foram incorporados São Francisco do Sul (SC), Resende (RJ) e as cidades mineiras de João Monlevade, Contagem e Itaúna. E no ano passado alcançou Barra Mansa (RJ), Joinville (SC), Itatiaiuçu (MG), Sabará (MG) e Feira de Santana (BA) – deram sequência ao programa, com a capacitação de professores e professoras por meio de atividades presenciais e on line, fruto da parceria com as Prefeituras, via Secretaria Municipal de Educação.