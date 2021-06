Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 17:03 horas

Resende – As atividades pela Fundação Confiar (Conselho Fundacional para a Infância e Adolescência) estão sendo retomadas pela prefeitura de Resende. As oficinas socioeducativas, que estavam paralisadas por conta da pandemia, agora são realizadas de maneira remota, através de plataforma digital, como medida de segurança contra a Covid-19.

O presidente do Conselho, Jonatas Bianquini, o formato para retorno às atividades também foi preparado pensando em quem não tem acesso à internet, uma vez que esses alunos recebem e devolvem apostilas semanalmente com o conteúdo das oficinas. Já para quem possui acesso à internet, há uma plataforma que disponibiliza o conteúdo.

Oficinas

As oficinas disponíveis são: recreador de creche, auxiliar de sala de aula, empreendedor social, noções administrativas, barbearia, fotografia e educação ambiental. As aulas foram retomadas no início do mês de maio, mas os alunos estão sendo incluídos de forma gradativa. Até o momento, a Fundação Confiar conta com 187 alunos para este período letivo.

– Optamos por uma alternativa remota como a forma mais segura e uma maneira de não perder o período letivo. Mas também pensamos nos alunos que não possuem acesso à internet e eles podem solicitar as apostilas gratuitamente na sede da Fundação. No entanto, o comprometimento é o mesmo para ambos os casos e todos possuem condição de manter um rendimento satisfatório. Aos poucos, as oficinas educativas vão se adaptando ao momento vivido. Torcemos para que o município vença essa pandemia o quanto antes para que as aulas possam retomar ao modo presencial – Jonatas Bianquini.

Ainda de acordo com o presidente da fundação, novas inclusões de alunos estão sendo realizadas aos poucos, respeitando a ordem da lista de espera dentre os cadastrados para as oficinas. Com o retorno das atividades, os alunos também voltam a receber a bolsa de iniciação ao trabalho e aprendizagem (BITA), no valor de R$150,00.