Fundação CSN: Capacitar Hotelaria e Serviços abre inscrições para o 1º semestre de 2024

Volta Redonda – Estão abertas, até 26 de janeiro, as inscrições para a turma do primeiro semestre de 2024 do Capacitar Hotelaria e Serviços, curso gratuito realizado pela Fundação CSN no Hotel-escola Bela Vista e no Vila Business Hotel, em Volta Redonda. Os interessados devem fazer sua inscrição nos CRAS parceiros de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Quatis, Resende, Porto Real, Vassouras e Itatiaia.

Para participar do Capacitar Hotelaria e Serviços, os jovens precisam ter entre 16 e 29 anos, ter concluído o ensino fundamental em escola pública e ter cadastro em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) das prefeituras parceiras. A seleção é feita pelo CRAS e inclui uma análise do perfil socioeconômico.

Ao longo de um semestre, os alunos participam de aulas teóricas e práticas em diversas áreas do setor hoteleiro, incluindo recepção, cozinha, eventos, garçom, bar e governança, com mais de 240 horas de formação. Lucas Gama, Coordenador de Projetos da Fundação CSN, comenta que o programa “tem como principal objetivo conectar o jovem ao mercado de trabalho – seja para o primeiro emprego ou recolocação”.

A falta de capacitação e a pouca experiência profissional são as principais barreiras para a entrada do jovem no mercado de trabalho, “o Capacitar foi pensado para romper esses empecilhos. O curso é composto pela parte teórica, onde o jovem tem aula com profissionais dos hotéis da Fundação CSN sobre todas as áreas trabalhadas: governança, recepção, área de serviços, restaurante, cozinha, garçom e eventos”, explica Lucas.

Ao mesmo tempo em que o jovem adquire o conhecimento teórico, é possível ter a vivência das aulas práticas dentro dos hotéis, acompanhando a rotina e a dinâmica dos funcionários de cada área, adquirindo bagagem e segurança sobre a área a ser trabalhada. No curso há, ainda, o conteúdo sobre o próprio mercado de trabalho – que inclui dicas de como se candidatar para vagas e como vivenciar um processo seletivo, por exemplo. Conhecimento esse que Lucas afirma ser importante ” por ser algo que dá amplitude de pensamento e reflexão sobre o mercado de trabalho aos jovens”.

Durante o curso, os alunos desenvolvem projetos específicos com intenções diferentes: no Desafio Inova Hotelaria, que tem como objetivo desenvolver o comportamento empreendedor do jovem, a proposta é que o aluno pense e modele soluções para os negócios; já o Master Hoteleiro Jr., último projeto do curso, é o momento no qual o aluno escolhe a área que mais se identificou para competir de forma saudável com os demais estudantes para demonstrar o que aprendeu durante o curso e o que mais gostou.

Mais de 1.700 alunos já foram capacitados pelo projeto social Capacitar Hotelaria e Serviços. Da turma que se formou no primeiro semestre de 2023, 32% dos jovens já conseguiram uma oportunidade profissional e estão hoje em diversas empresas da região.

Serão selecionados 100 jovens, divididos em duas turmas, uma de manhã e outra à tarde, com início do curso previsto para 19 de fevereiro 2024. Confira a lista dos CRAS credenciados em: fundacaocsn.org.br/inscricoes-capacitar

Sobre a Fundação CSN

A Fundação CSN é o braço social do Grupo CSN, realiza projetos em âmbito nacional e nas principais cidades em que a empresa tem suas unidades de negócios. Seu propósito é transformar vidas e comunidades por meio do desenvolvimento social, educacional e cultural. Enxerga seu potencial de mudança através do conhecimento e oportunidades que geram transformação. Entende que olhar para o futuro é educar, articular, promover projetos e experiências culturais. Essa é a sua essência e os pilares que norteiam sua atuação.

Exerce projetos de ação direta em educação como programas de bolsas de estudos em suas escolas e projetos de desenvolvimento pessoal e profissional. E na cultura, suas iniciativas buscam transformar a sociedade por meio da expressão cultural.