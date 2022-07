Fundação CSN terá programação especial pelos 68 anos de Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 19:50 horas

Artistas urbanos vão grafitar a fachada do espaço cultural ao som dos Tambores de Aço e convidados

Volta Redonda – O grupo Tambores de Aço Fundação CSN se apresentará no Centro Cultural com a intervenção ‘Luz, Cor e Som’ no próximo dia 16, sábado, às 20h. Durante a apresentação musical, os artistas urbanos Anderson Souza, Jader Mattos e Helder Holiveira grafitarão a fachada do espaço. A ação faz parte da programação especial de aniversário da cidade – 17 de julho.

‘Luz, Cor e Som’ foi pensada num formato inédito e propõe uma experiência diferenciada para o público. A performance acontecerá na área externa do espaço com uma iluminação especial, enquanto os Tambores de Aço apresentam um repertório composto por músicas dos Beatles com a participação especial do cantor André Luis. Ao mesmo tempo, Anderson de Souza, Secretário de Cultura de Volta Redonda, Jader Mattos, designer e artesão, e Helder Holiveira, artista urbano e gerente de Articulação da Fundação CSN, grafitarão a fachada.

Intervenção Luz, Cor e Som é uma proposta para celebrar a cidade.

– Já iniciamos a retomada presencial das nossas atividades e, como espaço que trabalha a difusão da cultura na cidade, estamos focados em trazer um show, com intervenção de grafite, em comemoração ao aniversário de 68 anos da nossa cidade – comemora Giane de Carvalho, coordenadora do Centro Cultural Fundação CSN.

O Centro Cultural Fundação CSN participa das festividades do aniversário de Volta Redonda no movimento #Juntos pela Cultura, uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com o Gacemss.

– Nos alegra fazer parte desta história. Nosso espaço caminha com a cidade, desenvolvendo um importante trabalho de formação e difusão, através da arte e da cultura, o que estimula a percepção, a sensibilidade e gera a formação de novas ideias, colaborando assim com o desenvolvimento e transformação da nossa sociedade – completa Giane.

O Tambores de Aço fazia parte do Garoto Cidadão de Volta Redonda, em 2016 iniciou uma fase de amadurecimento, incorporando às aulas teóricas e práticas musicais outras linguagens como dança, expressão corporal e presença de palco, dando mais robustez às apresentações do grupo. Em 2021, o grupo passou por uma nova fase, tornando-se o Tambores de Aço Fundação CSN, composto por 19 músicos bolsistas, todos procedentes do Garoto Cidadão.

O grupo possui um estilo próprio, com o repertório eclético, influenciado pela música brasileira, caribenha e latino-americana. Para este ano, o grupo promete uma itinerância com apresentações inéditas, como esta que será realizada no dia 16. O repertório será composto exclusivamente por músicas dos Beatles acompanhado pelo cantor André Luis.

Além dessas ações, confira outras atrações que fazem parte da programação de aniversário da cidade em: www.centroculturalfcsn.org.br