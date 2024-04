Fundação Cultura BM participa de seminário de indicadores culturais na Bahia

Barra Mansa – O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, representou o município durante o I Seminário de Avaliação de Políticas e Indicadores Culturais, realizado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, entre os dias 17 e 19 de abril – quarta a sexta-feira.

De acordo com Bravo, na ocasião foram apresentadas as ferramentas utilizadas por Barra Mansa através do Plano Cultural do município. A apresentação do presidente da Fundação Cultura teve como tema ‘O Metômetro para o Monitoramento de um Plano de Cultura – A Experiência de Barra Mansa’.

Para Marcelo Bravo, a representação do município em eventos dessa magnitude mostra que Barra Mansa está no rumo certo em termos de gestão de cultura. “As ferramentas que criamos são referência no país. Estivemos aqui em Salvador para apresentar nosso modo de gerir as políticas culturais para diversos representantes dos outros municípios brasileiros”, ressaltou.

O seminário reuniu ainda pesquisadores, mestres e doutores pesquisadores de universidades do Brasil, com o intuito de trocar experiências e analisar a utilização das políticas culturais apresentadas por cada representante dos municípios brasileiros.